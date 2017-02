Projeto Matinê às 3 exibe filme nesta quinta, em Caxias

Cinema 02/02/2017 | 09h16 Atualizada em

Filme "Já Estou com Saudades" será exibido na programação do Matinê às 3

A programação de fevereiro do projeto Matinê às 3 tem exibição do filme Já Estou com Saudades (2015), nesta quinta-feira, às 15h, na Sala de Cinema Ulysses Geremia (Luiz Antunes, 312), em Caxias.

A produção conta a história de duas amigas, Jess e Milly, que têm vidas completamente diferentes. Enquanto uma tem uma existência boêmia, a outra tem uma carreira e família. Decididas a mudar, elas irão se juntar para aprenderem uma com a outra. Mas o que elas não sabem, é que eventos drásticos estão prestes a ocorrer. A entrada é franca.