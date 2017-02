Projeto busca mostrar histórias de mulheres caxienses "de verdade"

Conteúdo é o que interessa 04/02/2017 | 06h30 Atualizada em

Gabriela Machado, 30 anos, já estudou Jornalismo e gosta de escrever textão. Nathalie Padilha, 19, adora fotografar. Juntas, as duas costumavam fazer fotos por aí e postar nas redes sociais, com imagens de uma e legendas divertidas da outra. Quando, em dezembro, Gabriela postou um ensaio descontraído para comemorar seu aniversário — bem diferente daquele mais "duro" e produzido de quando fizera 15 anos —, recebeu diversas curtidas e comentários. Isso incentivou a dupla a tocar adiante um projeto que já vinha se desenhando aos poucos: o Mina de Conteúdo, que busca mostrar, em fotos e textos-legendas, mulheres caxienses "de verdade".



— É um trabalho que não busca fazer apologia de nada, só valorizar as mulheres que estão ao nosso redor, mostrar essa beleza que não é montada, essas mulheres guerreiras, sem estereótipos e sem preocupação com o estético — resume Gabriela.



Susana Cordova Duarte, 53 anos, mostra uma trajetória de empoderamento Foto: Nathalie Padilha / divulgação

Por enquanto, participam do projeto quatro mulheres despertavam a admiração de Gabriela e Nathalie: a b-girl Renata Schneider, 18; Kamila Zatti, 29, casada com um senegalês e atuante na área social; a pedagoga Katiane Boschetti da Silveira, 30; e Susana Cordova Duarte, 53, que mostra uma trajetória de empoderamento.



O trabalho em si é muito simples: Gabriela bate um longo papo com a "mina" da vez, durante duas, três horas. As imagens vão sendo captadas por Nathalie durante essa conversa, para preservar o tom descontraído. E é das declarações da entrevistada que surgem as legendas, as quais buscam mostrar a sua essência, fugindo de rótulos e "mantendo a poesia de ser mulher". Os primeiros miniensaios já podem ser conferidos na página do projeto no Facebook, e muitas outras minas de conteúdo devem vir por aí, pois as sugestões recebidas pela dupla estão se multiplicando.



— As pessoas estão interagindo bastante, querem contar histórias — conta Gabriela.

Katiane Boschetti da Silveira, 30 anos, pedagoga responsável pela formação dos Voluntários da Paz Foto: Nathalie Padilha / divulgação

Boas histórias da mulher caxiense, ela sabe, não faltam: como voluntária do Caxias da Paz, sempre ouviu muitas delas, e ficava com vontade de levá-las a outras pessoas. Agora, está tendo essa oportunidade, e já planeja voos mais longos. Os próximos meses, avaliam as duas, será de muito trabalho, e o material que será coletado nesse período deve dar origem a uma exposição no final do ano. Outros desdobramentos também podem surgir com o crescimento do projeto, que começou como uma brincadeira entre amigas e evoluiu para algo maior:



— O que estamos fazendo é uma homenagem, um memorial para a mulher caxiense.

AS MINAS



Confira quem são as primeiras mulheres retratadas:

:: Renata Schneider, 18 anos: também conhecida com B-Girl Butterfly, dança break desde os 13 anos e hoje ensina outras crianças e jovens voluntariamente. Sonha em poder espalhar sua arte e viajar pelo mundo com a dança.

:: Susana Cordova Duarte, 53: a coordenadora do Núcleo de Capacitação do Cânyon foi mãe aos 16, ficou viúva aos 26 e precisou criar sozinha as duas filhas. Batalhadora, envolveu-se com a comunidade, ajudou a fundar o Caps Joana Darc, que atende a 60 crianças, fundou um CTG e presidiu uma escola de samba.

:: Kamila C. Zatti, 29: nascida numa família tradicional com ascendência italiana, trabalha na Associação Criança Feliz e é casada com um senegalês ativista na comunidade de imigrantes.

:: Katiane Boschetti da Silveira, 30: pedagoga, é responsável pela formação dos Voluntários da Paz, programa da Justiça restaurativa que somente no ano de 2016 ouviu mais de mil pessoas.