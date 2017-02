Prepare uma galinha escabelada

Hora do almoço 02/02/2017 | 11h47 Atualizada em

A dona da cozinha da Casa Destemperados, Marília Gabriela Félix, ensina a fazer essa receita de galinha escabelada muito prática e saborosa.

Ingredientes



- 1 peito de frango

- 1 lata de creme de leite

- 1 pote de requeijão

- 2 tomates picados

- 1 cebola picada

- 1 xícara (chá) de molho de tomate

- 1 dente de alho picado

- 300g de queijo em fatias

- 1 pacote de batata palha

- 100g de queijo parmesão ralado

- Azeite de oliva

- Sal e pimenta a gosto



Você vai precisar de

1 panela média

1 refratário



Modo de preparo

1. Cozinhe o peito de frango e desfie. Reserve.



2. Em uma panela média, refogue em um fio de azeite de oliva a cebola e o alho até que fiquem dourados.



3. Adicione o molho de tomate, misture bem e deixe cozinhar um pouco.



4. Corrija o tempero com sal e pimenta, acrescente o frango desfiado e misture novamente.



5. Adicione o creme de leite e misture até incorporar ao molho.



6. Em um refratário, disponha o molho com a galinha e faça uma camada com o requeijão, outra com o queijo em fatias e uma terceira camada com o parmesão ralado.



7. Leve ao forno preaquecido e asse por cerca de 15 minutos ou até derreter o queijo.



8. Tire do forno, cubra com batata-palha e sirva.