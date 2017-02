Pedro Guerra promove Brigadeiraço, em Caxias

Encontro 02/02/2017 | 11h15 Atualizada em

Um piquenique muito especial vai rolar, no domingo à tarde, no Parque dos Macaquinhos. É o 4º Brigadeiraço, promovido pelo escritor Pedro Guerra. Nesta edição, a primeira ao ar livre, o encontro informal entre escritor e leitores (e quem mais quiser participar) terá como tema a "(des)orientação sexual", pegando o gancho das recentes discussões sobre homofobia.



— Recebo muitas mensagens de leitores, nas redes sociais ou por e-mail, falando que é menina e gosta de menina, ou menino e gosta de menino, perguntando o que deve fazer, quando deve contar para os pais — relata Pedro, acrescentando que a ideia é bater um papo sobre o tema e mostrar que as respostas podem ser mais simples do que se pensa.



Para ajudar a colocar o assunto na roda, as convidadas são a escritora Natalia Borges Polesso, vencedora dos prêmios Açorianos, Ages e Jabuti com o livro de contos lésbicos Amora, e a escritora e ativista Maya Falks. A ideia é mesmo um bate-papo informal, com espaço para os participantes colocarem suas experiências ou fazerem perguntas (inclusive de forma anônima). Tudo, claro, com acompanhamento de uma panela gigante de brigadeiro.



Será a partir das 15h30min, e o ingresso é uma caixinha de leite condensado.