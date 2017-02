Papas da Língua se apresenta na quinta-feira em Bento Gonçalves

Acústicos RS 08/02/2017 | 08h55 Atualizada em

Dificilmente há alguém que não cantou ou pelo menos ouviu um dos hits da banda gaúcha Papas da Língua. São vários sucessos nas mais de duas décadas do grupo, basta lembrar do refrão-chiclete "De blusinha branca, sentada no muro, de blusinha branca, o meu amor namora". E é com essa proposta de "remember", que o quarteto porto-alegrense desce a serra para se apresentar em Bento Gonçalves, nesta quinta-feira, no Clube Susfa. O show integra a segunda turnê do projeto Acústicos RS, que promove apresentações de artistas gaúchos pelo interior do Estado gratuitamente.

Ainda na turnê comemorativa aos 20 anos de carreira, que teve um DVD lançado em 2014, a banda deve embalar o público com sons como Lua Cheia, Oba Oba, Eu Sei, entre outros que chegaram aos palcos do Brasil inteiro. Sobre a volta à Serra Gaúcha — o grupo esteve em Caxias em outubro na UCS — o guitarrista e compositor Léo Henkin, um dos fundadores do Papas, diz que os músicos se ¿sentem em casa¿.

— É uma ligação que já vem desde o começo do Papas. Acho que há uma identificação com o tipo de vibe que a gente leva nos nossos shows. E quando a gente sabe que tem um show na Serra, a gente vibra — comenta.

A proposta de unir gerações por meio da música também está entre os planos da banda. Henkin ressalta que a mistura de estilos que vai do pop ao rock, passando pela black music e reggae, facilita essa aproximação com quase todas as faixas etárias.

— Desde o moleque de 10 e 12 anos, aos adolescentes, ao público da faixa universitária, chegando até o pessoal de meia-idade, todos curtem o Papas. É uma amplitude imensa — festeja.

E o segredo para tantas músicas de sucesso e a diversidade do público? Heikin arrisca.

— Receita não tem. Eu acredito que tem que ter sinceridade e verdade naquilo que tu estás tocando. Isso sim faz a diferença para o público — finaliza o guitarrista, reforçando que a banda deve lançar um novo álbum ainda esse ano.



SERVIÇO



O que: show Papas da Língua, no projeto Acústicos RS, em Bento

Quando: amanhã, a partir das 20h

Quanto: de graça. A distribuição dos ingressos ocorre nesta quarta-feira, das 12h às 19h, e na quinta-feira, das 12h até as 20h.

Onde: Clube Susfa (Rua Garibaldi, nº 559, bairro São Francisco)

Informações: facebook.com/acusticosrs

Antes

Quem abre a apresentação do Papas da Língua é o músico de Três Coroas Jef, que foi vencedor do reality show Breakout Brasil, do Canal Sony.