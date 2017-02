Palhaços Pinguinho e Serragem levam o espetáculo "Assobia e Chupa Cana" a Farroupilha no domingo

Teatro 17/02/2017 | 13h15 Atualizada em

Respeitável público! O riso vai tomar conta da Praça da Emancipação, em Farroupilha, na tarde de domingo. A partir das 16h, o espaço de lazer em frente à prefeitura vai se transformar em picadeiro para receber a dupla de palhaços porto-alegrenses Pinguinho e Serragem, que sobem a Serra a convite do Sistema Fecomércio RS/Sesc para abrir a agenda cultural do Sesc Farroupilha de 2017 com o espetáculo Assobia e Chupa Cana. A entrada é gratuita. Em caso de mau tempo, a programação será transferida para 19 de março.

Primeiro trabalho autoral dos atores Rafael de Moura (Pinguinho) e Tuta Camargo (Serragem), a montagem apropria-se de esquetes tradicionais da palhaçaria para conduzir o público por um universo lúdico e alegre. O roteiro inclui, entre outros momentos, o número de boxe, imortalizado por Charles Chaplin, e a cena do dinheiro, em que encontram uma nota de R$ 11.

Outro momento bastante divertido é quando Serragem apaixona-se por alguém da plateia e arranca gargalhadas dos espectadores ao demonstrar seu amor de uma maneira bastante atrapalhada.

– O erro do palhaço é o sorriso do público – resume Moura, 35 anos, que há mais de 20 anos dedica-se às artes cênicas e há cerca de 12 integra a trupe do Circo Teatro Girassol, em Porto Alegre.

Foi no trabalho no Circo Girassol que nasceu a parceria entre os artistas. A partir das pesquisas de ambos sobre palhaços brasileiros e latinos, surgiu a ideia de Assobia e Chupa Cana, que completa um ano em maio.

Além das esquetes, o espetáculo conta com números musicais ao vivo protagonizados pela dupla ao violão e trombone.

– Procuramos uma linguagem um pouco mais contemporânea, sem esquecer da essência transgressora. O palhaço tem essa ingenuidade e pureza características, e procuramos resgatar um pouco do que se perdeu com o fechamento de muitos circos tradicionais pelo Brasil – pondera Camargo, 48, intérprete de Serragem há pelo menos 15 anos e que há mais de duas décadas pesquisa a figura dos palhaços.



Programe-se

:: O que: espetáculo Assobia & Chupa Cana

:: Quando: domingo, dia 19, às 16h

:: Onde: Praça da Emancipação, em frente à prefeitura de Farroupilha

:: Quanto: entrada franca

Outras atrações do Sesc Farroupilha já confirmadas:

5 de março

Show Mar de Dentro, com Rodrigo Nassif Quarteto. Às 18h, no Santuário de Caravaggio, em Farroupilha

9 de março

Show Noutra Direção, com Tati Portella. Às 20h, no Auditório do Sindilojas, em Farroupilha



26 de março

Fossa Nova, com Cris Silva e Paulo Inchauspe. Às 19h30min, no Clube 31 de Outubro, em Garibaldi



3 de abril

Manotas Musicais, com Grupo Trampulim. Às 20h, no Centro Municipal de Eventos, em Farroupilha



8 de abril

Projeto Brasuca, com Banda Long John. Às 22h, no Parque dos Pinheiros, em Farroupilha



30 de abril

Vaiqueuvoo, com Irmãos Sabatino. Às 15h, na Praça da Emancipação, em Farroupilha



