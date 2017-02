Aprendizado 16/02/2017 | 06h00 Atualizada em

A Sala de Ensaio (junto ao shopping San Pelegrino), em Caxias, irá encerrar a temporada do verão 2017 com a oficina O Palhaço que Mora em Mim. As aulas ocorrem na sexta-feira a noite, sábado e domingo, durante a manhã e a tarde.

O curso será ministrado pro Carla Vanez e Marcelo Donini. O investimento é de R$ 300. Informações e inscrições pelo telefone (54) 3538.5952, pelo e-mail saladeensaio@gmail.com ou no local.