O Duo Instrumental Magabarat fará show nesta segunda, em Caxias

Música 13/02/2017 | 09h45 Atualizada em

O Duo Instrumental Magabarat irá se apresentar, nesta segunda-feira, a partir das 19h, no Monumento ao Imigrante, em Caxias. Formado por Guilherme Santin e Felipe Girotto, o duo traz no repertório sons que vão do jazz ao eletrônico, misturando ritmos da MPB e da world music.

O show faz parte do projeto Ocupa Imigrante, que terá diversas apresentações artísticas gratuitas até o dia 19, sempre ao final da tarde. Em caso de chuva, os shows serão transferidos para o Sesc, com início às 20h.