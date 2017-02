Música 08/02/2017 | 06h15 Atualizada em

O Zero 54 (Augusto Pestana, 154), em Caxias, promove nesta quarta-feira a noite do Bandaokê, que contará com karaokê para os amantes da música.

O agito terá início às 22h. Clássicos da música nacional e internacional estão no repertório da noite. A entrada custa R$ 10. Quem jantar no local não paga ingresso.