Música 08/02/2017 | 07h45 Atualizada em

Rodrigo Ziliotto (voz e violão) e Douglas Sorgato (baixo acústico), com um repertório de samba e jazz, serão a atração de nesta quarta-feira no Parque dos Pinheiros, em Farroupilha, das 18h às 19h.

É o projeto Música no Parque, que segue até abril com a proposta de oferecer apresentações musicais aos frequentadores do parque, nos finais de tarde. A entrada é franca.