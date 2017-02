Mostra "Fragmentos de uma História" reúne fotografias de Aldo Toniazzo em Caxias do Sul, a partir de domingo

Exposição 22/02/2017 | 09h19 Atualizada em

Aldo Toniazzo dispensa apresentações. Aos 77 anos, conhece como poucos os usos e costumes de diversas etnias. Desde 1975, o fotógrafo - ou etnofotógrafo, como prefere ser chamado - de 77 anos natural de Erechim já percorreu cada canto do Rio Grande do Sul, de outros Estados e de alguns países para registrar rostos e cenários que, como num quebra-cabeça, ajudam a compreender o tempo e espaço onde estão inseridos. Seu acervo ultrapassa 40 mil fotografias. A partir de domingo, parte do trabalho de Toniazzo poderá ser conferida em uma mostra no Espaço de Arte Césaros Buffet, em Caxias do Sul. As imagens estarão à venda por R$ 150 cada. O valor será doado ao Lar da Velhice São Francisco de Assis.

Grafismos nos vinhedos da vinícola Luiz Argenta, em Flores da Cunha Foto: Aldo Toniazzo / divulgação

Organizada por Silvana Moreira, Fragmentos de uma História reúne 20 imagens da vasta produção do fotógrafo graduado em Odontologia em Pelotas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul que veio para Caxias em 1967 para atuar até 2010 como odontólogo. Na fotografia, começou em 1975 no Instituto Superior Brasileiro de Estudos e Pesquisas (Isbiep) por ocasião do centenário da imigração italiana ao Rio Grande do Sul.. Três anos depois, passou a integrar o Projeto Elementos Culturais das Antigas Colônias do Nordeste do Estado (Ecirs), hoje um dos Departamentos do Instituto de Memória Histórica e Cultural (IMHC) da Universidade de Caxias do Sul.



— Sou um fotógrafo documental. Procuro respeitar a realidade, embora, por princípio, eu acredite que a fotografia é uma mentira. Quando, por exemplo, eu fotografo uma pessoa, a fotografia é a representação dessa pessoa e não a pessoa em si. Mas existem diferenças entre a fotografia documental e a artística. Na artística pode tudo — explica o fotógrafo, que atualmente trabalha com uma Nikon d810 e uma Nikon DF.

Depois de mais de quatro décadas na profissão, Toniazzo vê as novas tecnologias como algo positivo, que representou ganhos para todos:

— Atualmente, até com celular você pode fazer boas fotos, embora ache sem sentido sair apontando o telefone para uma cena e fazer dezenas de fotos. É improdutivo. Agora, com filme a pessoa tem realmente que saber fazer, tem que pensar.

Toniazzo também fez parte dos projetos Complexo Antas, Retratos de Santa Lúcia do Piaí e Santa Tereza - a Pequena Capital, todos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e de projetos nas usinas hidrelétricas de Itá, Machadinho, Barra Grande, Campos Novos e Quebra Queixo. Ele participou ainda da iniciativa Urbal-Victur (Valorização do Turismo Integrado a Identidade Cultural dos Territórios), livro lançado pela editora Belas Letras e financiado pela União Europeia, que envolveu colaboradores de Brasil, Uruguai, Chile, Itália e Espanha.

Paisagem de inverno em São José dos Ausentes Foto: Aldo Toniazzo / divulgação

Programe-se

:: O que: exposição fotográfica Fragmentos de uma História, de Aldo Toniazzo

:: Quando: abertura domingo, dia 26/2. Visitação até 26/4, de segunda a sexta, das 11h às 14h30min, e sábados e domingos, das 11h às 15h

:: Onde: Espaço de Artes Césaros Buffet (Rua Dal Canalle, 2.217, Caxias)

:: Quanto: Entrada franca. As fotos estarão à venda, e a renda obtida será totalmente doada ao Lar da Velhice São Francisco de Assis