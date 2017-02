Arte 19/02/2017 | 16h02 Atualizada em

A mostra Verão (foto), do Clube do Fotógrafo está em cartaz durante o mês de fevereiro, no Prataviera Shopping, de segunda a sábado, das 9h às 21h. Com 10 imagens, a exposição ressalta momentos típicos da estação.

Os fotógrafos que assinam as obras são: Marilise Cesa, Annemarie Brugger, Fabrizio Brustolin, Luis Melo, Carlos Gandara, Javier Paquito Herrera, Melksedec Brito, Afonso Cesa, Letícia dos S. Pereira e Wesley Drun. A entrada é franca.