Mississippi Delta Blues Bar irá receber shows internacionais em fevereiro e março

Música 20/02/2017 | 10h30 Atualizada em

Os músicos americanos Birdlegg e Annika Chambers irão se apresentar no palco do Mississippi Delta Blues Bar (Coronel Flores, 810), em Caxias. Birdlegg fará show amanhã, às 21h30min, e terá as canções Barely hanging on, Meet me on the corner e Don¿t set down at the table no repertório. Já Annika Chambers, irá tocar com Igor Prado Band no dia 8 de março, em comemoração ao dia da mulher.

Confira as últimas notícias do Pioneiro

Ingressos

*Birdlegg: R$ 25 (com Mojo Card) e R$ 30 (público em geral), à venda no local ou pelo site www.ticketmais.com.br.

*Annika Chambers: R$ 35 (com Mojo Card) e R$ 10 (público em geral), à venda pelo site www.ticketmais.com.br.