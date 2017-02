Jovem escritor autografa livro de estreia, em Caxias do Sul

Literatura 16/02/2017 | 09h00 Atualizada em

Os irmãos Augusto e Érika, protagonistas de O Cemitério Misterioso, são inseparáveis, apesar da diferença de cinco anos na idade. Moram no interior, são curiosos, adoram uma aventura. E, diferentemente do que vinha impresso em livros antigos, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Isso porque os personagens são abertamente inspirados no autor, Gustavo Tamagno Martins, 16 anos, e em sua irmã Eduarda, 11, a Duda. Até a cachorrinha da dupla, Sofia, entrou na história (essa, com seu nome verdadeiro).



O livro, que terá sessão de autógrafos sábado em Caxias do Sul, marca a estreia literária de Gustavo. Seu envolvimento com a escrita, entretanto, vem de longe, desde os tempos em que escrevia pequenos livretos artesanais que Duda ilustrava.



— Sempre gostei de ler e escrever. Vejo algo diferente, brota a ideia — diz o jovem escritor.



Leia também:

Parque dos Pinheiros sedia o projeto Parque Musical, em Farroupilha

3por4: La Birra terá diferentes tipos de cerveja para cada um dos dias de Carnaval, em Caxias



Foi assim, aliás, que surgiu O Cemitério Misterioso: ele e a irmã seguiam por uma estradinha do interior quando avistaram um cemitério que nunca antes tinham percebido, embora passassem ali com frequência. A semente estava plantada, e, assim que chegou em casa, começou a escrever. Imaginou-se a si mesmo e à irmã investigando o cemitério surgido de repente, incluiu um zelador muito estranho e alguns outros ingredientes e, pronto, nascia a história.



E como Gustavo e Duda são tão inseparáveis quanto Augusto e Érika, a menina também colaborou na construção da história, lendo o que já estava escrito e dando sugestões. Juntos, fizeram fichas sobre quem seriam os 13 mortos sepultados no fictício cemitério Dreizehn (que significa 13 em alemão), embora nem todo esse material tenha entrado na história. Apesar de gostar de suspense e aventura, o adolescente faz questão de ressaltar que o livro não é apenas isso:



— Coloquei bastante reflexão sobre a necessidade de aproveitar a vida.



Para o futuro, Gustavo ainda não sabe se vai seguir escrevendo ou se dedicar a outra de suas paixões, fazer filmes — no ano passado, participou da produção de um curta com colegas da Escola Estadual Santa Catarina (na qual vai cursar o 3º ano), e no momento participa das gravações de outro vídeo de terror, A Máscara (em que, aliás, Duda atua). Ele mantém ainda um blog, o Febre de Letras, em parceria com amigos, teve uma webrádio com a irmã e, em 2013, foi um dos selecionados no projeto Jornalista Por Um Dia, do Pioneiro.



Não importa: está concretizando o sonho de lançar um livro, acalentado desde a infância. Inspirada por ele, Duda já pensa em sua própria sessão de autógrafos, mas essa é uma outra história...



Agende-se

O que: lançamento do livro O Cemitério Misterioso, de Gustavo Tamagno Martins

Quando: sábado, dia 18, às 14h

Onde: no Café JH (Av. Júlio de Castilhos, 1.195, junto ao salão Jefferson Hoffmann Cabeleireiros), em Caxias do Sul

O livro: Vírtua Editora, 56 páginas, R$ 15