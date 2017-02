Humorista Nando Viana irá se apresentar nesta quinta, em Caxias

Aniversário 16/02/2017 | 07h15 Atualizada em

Humorista porto-alegrense é atração na noite do aniversário de três anos do Serra Comedy

Para comemorar o aniversário de três anos, o Serra Comedy irá promover, nesta quinta-feira, a apresentação do humorista porto-alegrense Nando Viana, às 20h30min, no Teatro Pedro Parenti, da Casa da Cultura (Dr. Montaury, 1.333), em Caxias. O humorista irá apresentar piadas que irão compor seu novo espetáculo A Vida Não Ta Nem Aí para o Teu Planejamento.

A noite terá ainda participação da dupla de anfitriões do Serra Comedy, Rafael Campos e Erick Clepton, e além de integrantes do coletivo audiovisual 1quarto, Gio Lisboa (Porto Alegre), Léo Oliveira (Rio Grande), Thiago Oliveira (Porto Alegre), Carlinhos Gotta (Porto Alegre) e Davi Souza (Caxias).Os ingressos antecipados custam R$ 20, à venda no local. Na hora, R$ 30. Estudantes e idosos têm direito a meia entrada.