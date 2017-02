Cultura 15/02/2017 | 07h30 Atualizada em

O objetivo do grupo é promover e popularizar a arte e cultura flamenca

O objetivo do grupo é promover e popularizar a arte e cultura flamenca Foto: Sonidos Flamenco / Divulgação

O projeto Ocupa Imigrante terá nesta quarta-feira a apresentação do grupo de dança Sonidos Flamenco, às 19h, no Monumento ao Imigrante, em Caxias. O objetivo do grupo é promover e popularizar a arte e cultura flamenca.

Confira as últimas notícias do Pioneiro

A entrada é franca. Em caso de chuva, o show será transferido para o Teatro do Sesc (Moreira César, 2.462), às 20h.