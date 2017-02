Gramado In Concert terá quatro apresentações nesta segunda

Música 06/02/2017 | 06h00 Atualizada em

Gramado In Concert terá quatro apresentações em sua programação nesta segunda

Gramado In Concert terá quatro apresentações em sua programação nesta segunda Foto: Rafael Cavalli / Divulgação

A programação do 3º Gramado In Concert terá diversas atrações artísticas nesta segunda, com entrada franca. Confira abaixo:

* Intervenção artística com o saxofonista Roger Coicev, às 11h, na Rua Coberta (Madre Verônica, 30).

Confira as últimas notícias do Pioneiro

* Visitação aos ensaios das orquestras do festival, às 15h30min, na Expogramado (Av. Borges de Medeiros, 4.111).

* Quinteto de Sopros Austro, às 18h, no Instituto Santíssima Trindade (RS-115, Km 26).

* Recital Redescobrindo Villa-Lobos, com Olinda Allessandrini e Daniel Wolff, às 20h, na Rua Coberta (Madre Verônica, 30).