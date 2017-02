Goiano que mora em Caxias expõe detalhes da vida com HIV e emociona na internet

Entrevista 13/02/2017 | 09h44 Atualizada em

No dia 31 de janeiro, o recepcionista Geovanni Henrique de Lima, 24 anos, resolveu fazer um desabafo no Facebook. Ele estava cansado de lidar com a forte angústia que sempre o assolava no início de algum relacionamento amoroso, ou sempre que dava início a uma conversa mais aprofundada sobre si mesmo. Num legítimo ¿textão¿ em tom confessional, o goiano, que mora em Caxias há cerca de um ano, resolveu então expor para o mundo que era portador de HIV, como quem se livra de um peso. ¿Eu vou poder ser quem realmente sou¿, escreveu ele.

A honestidade do jovem frente às dificuldades do vírus, do qual descobriu ser portador em 2014, chamou atenção de muita gente. Tanto que o relato de Geovanni foi parar em sites de notícias como Terra e Uol. Em poucos dias, o post que ele escreveu sozinho dentro do quarto para dividir frustrações pessoais, atingiu cerca de 28 mil curtidas e mais de 1 mil compartilhamentos. Além de servir para que recebesse muitas mensagens de apoio, o texto compartilhado o fez entender que o assunto precisa estar cada vez mais em voga. Assim como fez tão bem dividir sua condição com o mundo, Geovanni quer agora usar a exposição para diminuir preconceitos e incentivar outros soropositivos.



– Se a pessoa não enfrentar, vai ser vítima de si mesmo – diz.



Pioneiro: Como foi a descoberta do HIV?

Geovanni: Eu descobri em março de 2014, fui fazer um exame de rotina. O primeiro exame que fiz foi em 2009, deu negativo. Depois disso nunca mais fiz. Em 2014, o médico me ligou, e eu já imaginei o que era. Me lembro bem que pedi para sair do trabalho para ir lá e ele me falou que precisava recolher mais uma amostra para ter certeza. De início, a gente pensa que vai morrer... só depois que acontece a gente vai buscar informação. A primeira coisa, contei para os meus pais. Como eles me aceitaram quando falei da minha sexualidade, todo mundo me acolheu, a família toda, foi tudo muito legal. Apesar de que era uma cidade muito pequena, de cinco mil habitantes. Eu sabia que ia afetar muito minha mãe, que na verdade é quem mais se preocupou comigo. Quando eu ia para lá, qualquer gripe que eu pegava ela ficava louca. Então, depois que eu descobri, fui atrás do tratamento, ou você faz isso ou se entrega. Sem a medicação, a gente sabe que vai morrer.



O que mudou desde que tu descobriste o vírus?

Hoje em dia me vejo muito tranquilo em relação ao HIV. Quando descobri, entrei em contato com as pessoas com as quais eu tinha me relacionado, provavelmente eu tenha infectado alguém, eu não sei, ninguém nunca me falou nada. Mas eu fui atrás dessas pessoas. Depois que eu descobri, passei a sempre tentar deixar a pessoa com quem eu ia me relacionar informada, mas isso é muito complicado. Se eu conto antes, a pessoa corre se não for muito bem entendida. Se deixar para depois, pior ainda, ela pode me acusar de ter omitido. Com o apoio que minha família me deu, eu consigo lidar bem, falar sobre o assunto, acho que não é todo mundo que tem isso. Não são todos que têm esse privilégio, há muitos pais que não aceitam filho dentro de casa por ser homossexual, imagina homossexual com HIV. No primeiro ano que descobri, fiquei sem sair, ficava com vergonha, tinha medo de as pessoas comentarem. Isso eu superei. Nunca sofri preconceito diretamente, tipo ¿isso você não pode fazer porque tem HIV¿, passei por alguns constrangimentos, inclusive os que me incentivaram a escrever o post.



Quais foram tuas motivações maiores para o post?

Uma pessoa com quem estava me relacionando descobriu que eu tinha HIV e disse que já havia desconfiado porque eu tinha uma cicatriz e sou magro. Conheço gente de tudo que é jeito que tem HIV, isso não tem nada a ver. As pessoas não sabem diferenciar HIV de Aids. HIV é o vírus que causa a doença da Aids e a Aids já é o estágio avançado da doença. Eu não cheguei a ter Aids, tenho HIV. Enfim, foi por esse tipo de constrangimento. Às vezes algumas pessoas próximas me pediam para não comentar que eu tinha HIV, entendo que se preocupam comigo, não querem que eu sofra. Eu entendo, mas se todo mundo ficar abafando uma coisa que é fato, ninguém tem peito para estufar e enfrentar a coisa. Se for assim, vai ficar todo mundo escondido. Falei, estou cansado, vou expor isso aqui. Os medicamentos têm efeito colateral, já tive reações e as pessoas ficam perguntando o que é. Daí tinha de ficar driblando, mentir, omitir. Por que eu não posso falar a verdade? ¿Eu tenho HIV e isso é uma reação da medicação¿. Enfim, foi por essas coisas, de ter de ficar explicando. Se eu levasse alguém na minha casa, eu tinha de guardar minha medicação. Todo mundo tá cansado de saber que a camisinha é a melhor prevenção.

¿Se todo mundo ficar abafando uma coisa que é fato, vai ficar todo mundo escondido. Falei `vou expor isso¿¿ Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

E a repercussão, como você está assimilando tudo isso?

Eu sempre tive vontade de fazer esse desabafo, mas por conta do trabalho que eu tinha lá em Goiânia, eles preferiam que eu não comentasse nada e eu fiquei calado. Um dia, um amigo meu que eu não sabia que tinha HIV fez algo parecido e eu achei aquilo muito legal. Acabou que ninguém vai ficar questionando ele em nada, achei aquilo muito bonito. Ele se libertou de uma coisa. Porque a gente fica muito angustiado, não pode comentar com ninguém, tem de cuidar com quem comenta, você não quer sofrer preconceito. Quando eu escrevi, foram palavras bem simples, mas era tudo que eu queria falar, tudo que eu estava sentindo. Na quinta não tinha nem 2 mil curtidas, no sábado a coisa estourou, minha timeline foi enchendo. As pessoas começaram a mandar mensagem. Foi para 11 mil curtidas e depois disso não parou mais de sair em sites. Minha intenção mesmo era só fazer um desabafo.



Tu avalia isso como positivo? É um assunto do qual as pessoas ainda precisam falar?

Sim, recebi muita mensagem. Dos amigos que eu tinha no Facebook, todos vieram me parabenizar, não recebi nenhum tipo de ameaça, nenhum xingamento na rua, no meu trabalho foi muito tranquilo (eles não sabiam da doença). Até agora não perdi ninguém, claro, algumas pessoas me excluíram do Facebook, mas mínimo. O pessoal começou a pedir para fazer vídeo, criar blog, pois eu estava ajudando outras pessoas. Tenho recebido mensagens do Brasil inteiro, muita gente falando que queria ter minha coragem. A gente sabe como é difícil conviver com isso. Eu sempre fui muito palhaço no Facebook e, quando fiz o post, minha mãe disse ¿era isso mesmo que eu queria que você compartilhasse com as pessoas¿, ela sempre quer que eu fale de prevenção. Meu pai perguntou ¿o que você vai ganhar com isso?¿. Eu disse ¿não vou ganhar nada, mas tô livre, tirei um peso das minhas costas, agora é com o mundo¿.



Agora que a exposição veio, onde tu queres tocar? Que mensagem tu queres passar?

É quebrar um pouco dessa barreira, desse tabu. Tenho um grupo no whatsapp, formado por soropositivos, e eu combinei com eles que quero que me passem reivindicações que eu possa levar adiante (com essa exposição). Falar da diferença entre HIV e Aids, ou tentar desatrelar o HIV da ideia de promiscuidade, por exemplo. Acho que não vou lutar tanto para falar sobre prevenção, disso tá todo mundo careca de saber, quero direcionar mais sobre preconceito, tentar passar informações para que as pessoas saibam como é a vida do portador do vírus. Se as pessoas tivessem mais empatia seria completamente diferente, quando você se coloca no lugar do outro, fica mais fácil de compreender a dor dele.



O que tu dirias para uma pessoa que descobriu agora que tem HIV?

O primeiro passo é se aceitar, não tem outro jeito. É fato que você está com a doença, então a primeira coisa é tentar acalmar o seu psicológico. Ali, na hora, a primeira coisa que se pensa é que a vida acabou. Vou deixar de sair, de transar. Tem de ficar calmo e ir o mais rápido possível buscar um médico, que vai te aconselhar. Procure uma ajuda psicológica, conte para as pessoas de confiança. Primeiro é tentar manter a tranquilidade e o mais rápido procurar uma ajuda. Para mim, a família foi de extremo apoio. Por causa deles não precisei de ajuda psicológica, mas entendo que não seja assim com todo mundo. Logo a medicação vai ajudar sua imunidade a voltar ao normal. Você tem duas opções, ou você se entrega para morrer, ou enfrenta. Se você descobriu que tem HIV, você não morreu. Tem gente que parece que vive mas está morta, não precisa ser assim.



Quais são teus planos?

Me falaram de um rapaz, o Gabriel, eu tinha visto um vídeo dele, ele contando que tinha HIV e ficou bem conhecido no Brasil. Vou tentar criar um canal para colocar informações, sim. No meu Facebook tem muita gente solicitando amizade, tem gente pedindo ajuda, dizendo ¿eu estou sem saber o que fazer¿. É muito gratificante saber que você pode ajudar alguém. Estou tentando criar outra rede social, para ver se consigo acolher todo mundo, tentar dar algum tipo de conselho. Eu não tenho lá muita inteligência (risos), nunca pensei que isso poderia acontecer, mas penso sim em tentar levar um pouco mais de informações, bater de frente com esse tabu. Não estou falando só por mim, estou falando por milhares que estão na mesma situação. Talvez eu possa contribuir, sim, para que essas pessoas sofram menos.



VEJA O DEPOIMENTO DE GEOVANNI NO FACEBOOK:

"Oi! Hoje vim falar do HIV. É, eu sou portador do vírus HIV, e pra eu estar expondo isso na internet não foi da noite pro dia, eu apenas fui juntando e hoje explodi. Há alguns anos por conta de alguns relacionamentos sem proteção isso aconteceu e sei que vou levar essa consequência pro resto da vida, é justo que isso se faça, eu sabia que me custaria e hoje eu tô apenas "pagando", é a lei do retorno. Na época eu quis ser honesto com as pessoas, avisando aquelas que tive relacionamentos e então fiquei falado. As pessoas pedem tanto pela verdade mas não sabem lidar quando a ouve.

Hoje eu cansei, a gente tem que ficar se escondendo como se fosse criminoso. Tudo no sigilo, parece que voltei pra dentro do armário novamente. A questão é complicada porque você nunca sabe o que fazer quando conhece uma pessoa. Se diz antes as pessoas correm ou diz depois e as pessoas te cobram porque não havia dito antes e por sequência, correm também alegando ter mentido. Estou cansado! Pra todo lugar que eu vá isso irá comigo, então estou deixando bem claro, porque cansei de ficar procurando histórias e inventando coisas. Eu sempre odiei ter que mentir. Eu gosto de ser verdadeiro comigo primeiramente. E viver com o HIV tem me permitido conhecer pessoas bem legais, livres de preconceitos, ainda mais no "meio" gay, onde tanto pedem por igualdades, mas na primeira oportunidades já estão lá, te apontando como o "aidético". E não digo que é só os GLS, digo porque são as pessoas que mais tenho contato. Sei também que depois deste post alguns irão embora, vou ficar mais falado ainda rs, mas não me importo. Estou tirando o segundo maior peso da minha vida, eu vou poder ser quem realmente sou. Estes que irão realmente não vieram pra ficar. Eu já consegui chegar até aqui mesmo, não me importo. O mais importante é que eu tive e tenho o apoio da minha família.

Então, antes de ir pro um sexo com o cara gostoso, se proteja, pra depois não passar pelo mesmo constrangimento que a gente passa, de ter que ficar se escondendo. Ninguém nasceu pra ser preso. Se a pessoa se cuida e faz o tratamento correto ela tem uma vida normal, não transmite doença á ninguém. Conheço pessoas com HIV mais saudáveis que pessoas com a sorologia negativa. É só vocês lerem sobre o assunto.

Agradeço o carinho dos meus amigos e família que sempre estiveram comigo nos momentos difíceis e me ajudaram a passar por cima de um pesadelo. Amo vocês! Obrigado por todo amor ¿."