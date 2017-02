Música 13/02/2017 | 10h45 Atualizada em

Nesta segunda-feira, às 18h, tem show com Gabriel Expedito Marchetto (voz e violão) no palco montado no Parque dos Pinheiros, em Farroupilha.

Ele mostrará um repertório de música autoral, gaúcha, gospel e pop. A entrada é franca.