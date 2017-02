Filme "O Roubo da Taça" será exibido nesta sexta, em Canela

Cinema de Graça 03/02/2017 | 07h00 Atualizada em

A programação do Verão em Canela terá nesta sexta-feira mais uma edição do Canela Cine Clube, com a exibição do filme O Roubo da Taça (2016), às 21h, no Multipalco (Av. Osvaldo Aranha, 56).

Na produção, baseada em um caso real, Peralta é um corretor de seguros que está sofrendo com a pressão da namorada e das dívidasr. Para resolver seus problemas, ele e o amigo Borracha decidem roubar a taça Jules Rimet de dentro dos cofres da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).A entrada é franca.