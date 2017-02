Música 02/02/2017 | 09h52 Atualizada em

Os DJs Lyo, Guga e Nkls e Jules irão comandar as pick ups na festa Summer Sessions, nesta quinta-feira, a partir das 21h, no Zero 54 (Augusto Pestana 154), em Caxias.

Os ritmos warm up, hip hop, disco house e groove irão embalar a noite. A casa abre às 17h30min. Até as 21h, entrada franca. Após, R$ 10.