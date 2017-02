Diversão 22/02/2017 | 10h15 Atualizada em

A festa de Carnaval em Gramado terá início sexta-feira, com o tema Muambas Carnavalescas e irá até a próxima terça-feira. Haverá diversas atividades para o público, como a apresentação da Rainha do Carnaval e performances artísticas em vários pontos da cidade, além de ações para as crianças.

Informações pelos telefones (54) 3286. 0218 e (54) 3286.0248.