Festa AMSM Sunset Pool Party será no sábado, em São Marcos

Música 06/02/2017 | 06h45 Atualizada em

A Associação dos Motoristas de São Marcos (Rua dos Motoristas, 40) promove, no próximo sábado, a festa AMSM Sunset Pool Party, com a apresentação do grupo de pagode Sem Razão (foto), às 17h.

Confira as últimas notícias do Pioneiro

O encontro será realizado perto das piscinas, e as pick ups ficam por conta do DJ Luciano Lancini.Os ingressos antecipados custam R$ 20 (sócios, R$ 15), à venda no Come Come Lanches (Monsenhor Henrique Compagnoni, 276) e na secretaria da associação. Na hora, R$ 30 (sócios R$ 15).