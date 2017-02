Faça pastel sem glúten, uma opção para intolerantes

Mais leve 15/02/2017 | 06h30 Atualizada em

Você tem intolerância ao glúten? Então faça essa receita de pastel que não leva farinha de trigo. A dica é da marca Solito.

Foto: Marca Solito / Divulgação

Ingredientes



- 2 xícaras (chá) de farinha de arroz

- 2 colheres (sopa) de amido de milho

- 1 colher (chá) de Goma Agar

- ½ colher (chá) de sal

- 02 ovos

- 02 colheres (sopa) de óleo vegetal

- 01 colher (sopa) de cachaça

- 10 a 20 colheres (sopa) água morna (ir adicionando até encontrar o ponto)



Modo de preparo



1. Misture os ingredientes secos em uma vasilha

2. Adicione o restante dos ingredientes e amasse até formar uma massa homogênea

3. Cubra e deixe descansar.

4. Prepare o recheio que desejar, estique filme plástico em uma bancada, abra a massa com um rolo na espessura de pastel (fino), recheie, dobre a massa.

5. Dobre e corte com um copo, ou faca se preferir outro formato.

6. Com a ponta do garfo reforce as bordas para não abrir durante a fritura.

8. Frite em óleo quente ou asse em forno (180°C).