Faça linguiça calabresa acebolada com pimentões

Para o almoço 06/02/2017 | 06h30 Atualizada em

Descomplique o almoço desta segunda-feira com uma receita rapidinha de linguiça calabresa acebolada com pimentões. O prato serve quatro pessoas e a dica é da marca Perdigão.

Ingredientes

- 2 pacotes de linguiça calabresa

- 3 cebolas fatiadas

- 3 pimentões coloridos

- 1/4 xícara (chá) de cachaça

- 1 colher (sopa) de óleo

- Pimenta-do-reino a gosto

- Sal a gosto



Modo de preparo



1. Aqueça uma frigideira grande com metade do óleo, em fogo médio.

2. Refogue a calabresa, mexendo por 10 minutos ou até dourar. Reserve em um prato.

3. Coloque o restante do óleo na frigideira e frite a cebola e os pimentões em fogo baixo até dourar.

4. Tempere com sal e pimenta.

5. Acrescente a calabresa e mantenha aquecida em fogo baixo.

6. Acrescente a cachaça e refogue até evaporar.

7. Transfira para uma travessa e sirva.