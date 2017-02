Faça arroz de forno verde e amarelo

Para o jantar 10/02/2017 | 15h14 Atualizada em

Que tal colorir o seu arroz básico de todo dia? A proposta é da marca Tio João. Experimente!



Ingredientes



Para cozinhar o frango:



- 1 peito de frango (575 g)

- ½ cebola 1 dente de alho descascado

- 1 ramo de alecrim lavado

-3 ramos de tomilho lavados

-1 folha de louro lavada

- sal e pimenta-do-reino em grãos



Para o arroz:



- 1 colher (sopa) de óleo

- ½ cebola 1 xícara (chá) de arroz

- 1 ¾ de xícara (chá) do caldo do cozimento do frango (350 ml)



Para o refogado:



- 2 colheres (sopa) de óleo

- ½ cebola picada 1 colher (chá) de gengibre ralado (6g)

- 3 dentes de alho picados

- 210 g de abóbora cortada em bastão

- 1 embalagem de requeijão cremoso – tipo catupiry (410g)

- 1 ¼ de xícara (chá) do caldo do cozimento do frango (250ml)

sal e pimenta-do-reino recém-moída

- 1 maço de espinafre lavado

- 10 ramos de salsinha lavados e picados

- 1 talo de cebolinha verde lavado e picado



Modo de Fazer:



1. Cozinhe o frango na água. Junte a cebola, o alho e as ervas, tempere com o sal e a pimenta e deixe cozinhar por 30 minutos.

2. Retire o frango da panela e reserve o caldo do cozimento peneirado. Quando o frango estiver frio, desfie-o e reserve.



Para o arroz:

1. aqueça uma panela média por 30 segundos em fogo alto, junte o óleo e a cebola e deixe refogar até ficar transparente. Acrescente o arroz e refogue por 1 minuto ainda em fogo alto.

2. Junte o caldo do cozimento do frango e cozinhe com a panela semi-tampada por cerca de 15 minutos.

3. Desligue o fogo e deixe descansar com a panela tampada por mais 10 minutos.



Para o refogado:

1. aqueça uma panela grande por 30 segundos em fogo alto e refogue a cebola até ficar transparente.

2. Junte o gengibre e o alho e deixe dourar. Acrescente o frango desfiado e a abóbora e cozinhe por mais 5 minutos.

3. Junte o catupiry dissolvido no caldo de frango, o arroz e tempere com o sal e a pimenta. Desligue o fogo e acrescente o espinafre, a salsinha e a cebolinha.

4. Acomode em um refratário retangular médio (36 x 23 cm) e leve ao forno (preaquecido) a 200ºC por 20 minutos.

5. Sirva em seguida.

Dica: você pode substituir o espinafre por folhas de couve rasgadas grosseiramente.