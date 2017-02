Fotografia 14/02/2017 | 06h45 Atualizada em

As fotografias datam bailes de Carnaval de 1912 até a década de 1960 Foto: Acervo Arquivo Histórico Municipal de Garibaldi / divulgação

Entrando no clima de festa que essa época do ano proporciona, o público pode conferir a exposição Carnaval Garibaldi até o dia 5 de março, de terça a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e aos domingos, das 10h às 16h.

A mostra conta com 30 imagens em preto e branco, que retratam os clássicos bailes de carnaval nos clubes 1º de Maio e 31 de Outubro e blocos de rua do município. As fotografias datam de 1912 até a década de 1960. A entrada é franca.