Exposição "Bienal Foto Preto e Branco" pode ser conferida até o dia 25, em Caxias

14/02/2017

A exposição Bienal Foto Preto e Branco, do Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul, está aberta a visitação até o dia 25, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, na Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333), de segunda a sexta, das 8h30min às 18h, e aos sábados, das 10h às 16h.

Das mais de 50 imagens captadas por sócios do clube, 35 participaram da 29ª Bienal de Arte Fotográfica Brasileira Preto e Branco, realizada no ano passado em Ribeirão Preto (SP). A entrada é franca.