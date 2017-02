Experimente um bolo-pizza

Diferente! 09/02/2017 | 06h30 Atualizada em

Por que não aproveitar o final das férias escolares e chamar as crianças para a cozinha? Essa dica da marca Dr.Oetker é ideal para passar o tempo com a gurizada. O tempo de preparo é 40 minutos.



Ingredientes



Massa:



- 1 sachê de bolo de baunilha

- 2 ovos

- 200 ml de leite

- 5 colheres de margarina

- 1 colher (sopa) de mel



Cobertura:



- 3 colheres (sopa) de chocolate em pó

- 200 ml de creme de leite

- 1 lata de leite condensado

- 1 colher (sopa) de margarina

- ½ xícara (chá) de leite



Decoração:



- ½ xícara (chá) de confeito miçanga

- 1 pacote de confeito de bolinha

- ½ xícara (chá) de confeito granulado mesclado

Calda para umedecer o bolo:



- ¾ xícara (chá) de leite

- 5 colheres (sopa) de açúcar

-1 colher (sopa) de aroma de baunilha

Modo de preparo



Massa



1. Prepare o de bolo baunilha conforme as instruções da embalagem, adicione o mel e bata mais um pouco.

2. Leve para assar, em forma untada e enfarinhada, em forno preaquecido entre 180-210°C, por 30-35 minutos ou até dourar.

3. Retire do forno e deixe esfriar. Desenforme e leve à geladeira por 30 minutos.



Recheio e cobertura



1. Em uma panela coloque todos os ingredientes, leve ao fogo médio, mexendo até dar o ponto de brigadeiro mole, sem deixar grudar no fundo da panela.

2. Reserve até amornar.



Montagem



1. Faça as aparas nas partes mais douradas do bolo, mas sem retirar pedaços, somente passando a faca de serra superficialmente.

2. Coloque o bolo sobre o prato em que será servido, deixando o fundo do bolo para cima. Com a faca de serra corte o bolo em 8 fatias, separando-as delicadamente.

3. Misture o leite com o açúcar e o aroma de baunilha e regue o bolo.

4. Com o auxílio da manga de confeitar, distribua o brigadeiro morno, quase frio sobre as fatias do bolo, fazendo um triângulo sobre cada fatia e depois preenchendo com o brigadeiro.

4. Deixe uma borda maior na parte de trás, como se fosse a borda da pizza.

5. Decore duas fatias por vez com um tipo de confeito separado anteriormente.