Experimente strudel de banana e cappuccino no fim de semana

Lanche 11/02/2017 | 06h30 Atualizada em

Originalmente preparado com maçãs, o strudel também pode surpreender com o recheio de banana. E, para deixar o doce ainda mais saboroso, a marca Melitta sugere um preparo que conta com o cappuccino. Faça em casa e aproveite!



Ingredientes



Massa



- 1 xícara (chá) de farinha de trigo

- 1 xícara (chá) de farinha de trigo integral

- 1 pitada de sal

- ½ xícara (chá) de açúcar refinado

- 2 colheres (sopa) de cappuccino em pó

- 6 colheres (sopa) de manteiga sem sal em temperatura ambiente

Recheio



- 3 colheres (sopa) de creme de leite pasteurizado

-1 colher (sopa) de cappuccino em pó

- 3 bananas-nanicas médias sem casca e em rodelas

- 4 colheres (sopa) de uvas-passas sem sementes

- 1 colher (chá) de canela em pó

- 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

- 1 gema média batida

- 3 colheres (sopa) de açúcar gelado

- tomilho (para decorar)



Modo de fazer



Massa

1. Peneire as duas farinhas de trigo, o sal, o açúcar e o cappuccino em uma superfície lisa.

2. Faça uma cavidade, junte 5 colheres (sopa) de manteiga e 4 colheres (sopa) de água. Misture com as pontas dos dedos até a massa ficar homogênea.

3. Depois sove a massa até ficar lisa e embrulhe com filme plástico. Deixe na geladeira por 20 minutos.

4. Desembrulhe a massa e abra com as mãos o máximo que puder. Depois abra com um rolo em uma superfície enfarinhada até ficar bem fina e transparente.



Recheio

1. Espalhe sobre a massa o creme de leite misturado com o cappuccino, as rodelas de banana e as uva-passa. Polvilhe a canela e o açúcar mascavo.

2. Enrole cuidadosamente a massa, feche as pontas e arrume em uma assadeira grande untada com a manteiga restante.

3. Pincele a gema sobre a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média (180°C) por 35 minutos ou até dourar a superfície.

4. Retire do forno.

5. Deixe o strudel esfriar e polvilhe 3 colheres (sopa) de açúcar gelado.

6. Sirva em pedaços decorados com tomilho.