Experimente fettuccine com peito de peru 

Está sem tempo para cozinhar? Que tal apostar nessa receita de fettuccine com peito de peru? A dica é da marca Sadia.



Ingredientes



- 2 xícaras (chá) peito de peru defumado fatiado cortado em cubos

- 1/4 de xícara (chá) de azeite

- 2 xícaras (chá) de tomates-cereja cortados ao meio

- 2 xícaras (chá) de brócolis divididos em pequenos floretes

- 1 colher (sobremesa) de sal

- 1 pacote de macarrão tipo fettuccine cozido

- Manjericão fresco a gosto



Modo de preparo



1. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e junte os tomates, refogue por alguns minutos.

2. Junte os floretes de brócolis, adicione os cubos de peito de peru e tempere com sal.

3. Adicione o macarrão cozido.

4. Desligue o fogo, finalize as folhas de manjericão e sirva.