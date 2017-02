Experimente creme de abacate com frutas vermelhas

Mais saudável 22/02/2017 | 06h30 Atualizada em

Um lanche com frutas é sempre recomendável para quem quer levar uma opção mais saudável. Pensando nisso a marca Ades sugere um creme de abacate com frutas vermelhas. Prove!



Ingredientes



- 1 abacate grande e maduro

- 1 banana-nanica bem madura

- 3 colheres de sopa de suco (tipo Ades original)

- 1/2 xícara de frutas vermelhas frescas

Modo de preparo



1. No copo do mixer ou liquidificador, coloque a polpa do abacate, a banana-nanica picada grosseiramente e o suco (tipo Ades Original).

2. Bata por 2 minutos, ou até obter um creme grosso e homogêneo.

3.Transfira para taças, cubra com as frutas vermelhas e sirva em seguida.

Dica



- Se desejar, polvilhe a superfície com granola doce.