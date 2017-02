Teatro 14/02/2017 | 07h15 Atualizada em

O espetáculo infantil Assobia e Chupa Cana será apresentado no domingo, às 16h, na Praça da Emancipação, em Farroupilha. O público poderá conferir as aventuras dos saltimbancos Pinguinho e Serragem no dia a dia.

Os amigos atrapalhados transformam as dificuldades da vida em um grande espetáculo.A peça abrirá a temporada da agenda cultural do Sesc de Farroupilha. A entrada é franca.