Espetáculo "André Luiz" será apresentado no dia 19 de março, em Caxias

A apresentação do show será no Teatro Murialdo Foto: Luiz Henrique / Divulgação

O espetáculo André Luiz (A vida após a vida), será apresentado no dia 19 de março, às 20h30min, no Teatro Murialdo (Flores da Cunha, 1.740), em Caxias. Baseado no livro Nosso Lar, a peça aborda a trajetória da vida do médico André Luiz de forma espiritual.

Os ingressos custam R$ 30 (estudantes, idosos e Clube do Assinante) e R$ 60 (público em geral), à venda na Livraria e Papelaria Sempre Ler (Marquês do Herval, 687), na Loja Óptica Solare (Marquês do Herval, 1.205) ou pelo site www.blueticket.com.br.