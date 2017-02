Espetáculo "Abobrinhas Recheadas" será apresentado nesta terça, em Caxias

Comédia 07/02/2017 | 06h00 Atualizada em

A primeira edição do Circuito Sesc de Comédia traz, nesta terça-feira, a apresentação do espetáculo Abobrinhas Recheadas, às 20h, no Teatro do Sesc (Moreira César, 2.462), em Caxias. A peça usa coreografias criadas por meio de pesquisas e gestos literais de letras de músicas populares, passando por canções como Beijinho no Ombro até Faroeste Caboclo.

Os ingressos custam R$ 15 (comerciários e dependentes com Cartão Sesc/Senac), R$ 20 (empresários, classe artística, estudantes e idosos) e R$ 25 (público em geral), à venda no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do Sesc.