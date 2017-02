Escritor Reginaldo Pujol Filho ministrará curso nesta sexta e sábado, em Caxias

Aprendizado 07/02/2017 | 06h45 Atualizada em

A Do Arco da Velha Livraria e Café (Doutor Montaury, 1.570), em Caxias, promove na sexta e no sábado o curso Quem Está Falando, com o escritor Reginaldo Pujol Filho. A atividade consiste em exercícios, leitura e discussões com o objetivo de criar narradores com personalidade para contos e romances.

O curso será dividido em três encontros: na sexta, das 18h às 20h30min, e no sábado, das 10h às 12h30min e das 13h30min às 16h30min. As inscrições podem ser feitas no local, com investimento de R$ 220. Mais informações pelo telefone (54) 3028.1744 ou pelo site www.doarcodavelha.com.br.