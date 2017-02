Delicie-se com o tradicional estrogonofe de carne

Almoço 16/02/2017 | 06h30 Atualizada em

Está com dúvida para o que fazer no almoço desta quinta-feira? Que tal o bom e velho estrogonofe? A sugestão é da marca de carnes Apebrun.



Ingredientes



- 250g de iscas de primeira

- 1 cebola cortada em pedaços pequenos

- 1 colher de azeite

- Flor de sal

- 3 colheres de conhaque

- 1 colher de mostarda de Dijon

- 1 colher de molho inglês

- 200g de champignon cortados em 4 pedaços

-1 pitada de páprica doce

- Pimenta-do-reino

- Creme de leite fresco



Modo de preparo



1. Em uma frigideira, doure bem o filé com a cebola, o azeite e a flor de sal.

2. Acrescente o conhaque e deixe flambar.

3. Coloque a mostarda de Dijon, o molho inglês, os champignons, a páprica, a pimenta-do-reino e o creme de leite fresco e deixe ferver.

4. Sirva com arroz branco e chips de mandioquinha.