Coro Juvenil do Moinho - UCS abre inscrições para novos integrantes

Música 20/02/2017 | 10h15 Atualizada em

As inscrições para ingressar nas atividades do Coro Juvenil do Moinho – UCS abrem nesta segunda-feira e seguem até o dia 9 de março. Adolescentes e jovens com mais de 12 anos podem se inscrever pela página do grupo no Facebook www.facebook.com/CoroJuvenildoMoinho ou comparecer no TME – Teatro Moinho da Estação (Coronel Flores, 810 - Sala 103), no dia dois de março, das 19h às 21h30min.

O Coro tem regência e direção artística de Cristiane Ferronato, acompanhada por Sandra Kuwer na percussão. Os ensaios do grupo ocorrem de março até dezembro e são gratuitos.