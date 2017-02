Conheça o artista caxiense Rafael Ferreira

Telas 02/02/2017 | 10h12 Atualizada em

Parede do restaurante do Recreio da Juventude - Sede Guarany tem trabalho com a assinatura dele

Parede do restaurante do Recreio da Juventude - Sede Guarany tem trabalho com a assinatura dele Foto: Fabio Campelo / Divulgação

A cultura maori, originária da Oceania, é a maior inspiração para o trabalho do artista caxiense Rafael Ferreira, 29 anos. Desde outubro do ano passado a arte ganhou dedicação exclusiva do cara, que criou a marca Arte Corpo Ink. Ferreira utiliza ferramentas como a tinta nanquim e as canetas com tinta pigmentada para trabalhar com wall art (arte em paredes), quadros, estampas e até customização de móveis.



— Tenho defendido muito um conceito de "customize-se", quero trabalhar com tudo que pode ser customizado — planeja.

Um dos trabalhos mais recentes da Arte Corpo Ink pode ser conferido no restaurante do Recreio da Juventude - Sede Guarany, espaço que foi revitalizado e entregue aos sócios na última semana. Por lá, o artista utilizou uma árvore e mandalas como inspiração para criar a gravura da foto. O bar Zero54 é outro espaço que exibe trabalhos da marca. Além disso, Ferreira também comemora a recente encomenda de estampas para uma marca de produtos têxteis da Califórnia.



— Eu nunca estive tão feliz trabalhando — festeja.



Quem quiser conferir o trabalho de Ferreira pode procurar pela Arte Corpo Ink nas redes sociais.