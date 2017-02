Confira as exposições que estão em cartaz em Caxias

Cultura 20/02/2017 | 10h45 Atualizada em





Imagem faz parte da exposição "Verão", assinada pelo Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul Foto: Marilise Cesa / Divulgação

* A exposição Talvez o Vento Saiba, de Juventino Dal Bó e Marcos Vinícius Cruz pode ser conferida até sábado, no Museu Municipal de Caxias (Visconde de Pelotas, 586). A mostra traz a técnica do assemblage, na qual todo e qualquer objeto encontrado no lixo, em feiras e até mesmo em demolições pode ser incorporado às peças. A visitação ocorre de terças a sábados, das 9h às 17h. A entrada é franca.



* A mostra Verão (foto), do Clube do Fotógrafo está em cartaz durante o mês de fevereiro, no Prataviera Shopping, de segunda a sábado, das 9h às 21h. Com 10 imagens, a exposição ressalta momentos típicos da estação. Os fotógrafos que assinam as obras são: Marilise Cesa, Annemarie Brugger, Fabrizio Brustolin, Luis Melo, Carlos Gandara, Javier Paquito Herrera, Melksedec Brito, Afonso Cesa, Letícia dos S. Pereira e Wesley Drun. A entrada é franca.

*A exposição Bienal Foto Preto e Branco, também do Clube do Fotógrafo, está aberta a visitação até o dia 25, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, na Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333), de segunda a sexta, das 8h30min às 18h, e aos sábados, das 10h às 16h. A entrada é franca.