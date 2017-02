Confira a programação desta sexta-feira do Gramado In Concert

Música Erudita 10/02/2017 | 10h30 Atualizada em

Sexta-feira terá cinco apresentações do Gramado In Concert

Confira as apresentações de hoje do III Gramado In Concert terá cinco apresentações, todas com entrada franca. Confira:

* 11h: Recital das Classes de Cordas, na Expogramado (Av. Borges de Medeiros, 4.111)

* 11h: Recital das Classes de Sopros e Percussão, na Rua Coberta

* 15h30min: visitação aos ensaios das orquestras do festival, na Expogramado

* 18h: Recital do Coral e dos Alunos de Canto Solista, no auditório da Câmara dos Vereadores

* 20h: concerto com a Banda Sinfônica do Festival, na Expogramado