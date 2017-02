Coleção de videiras reúne plantas e variedades de uvas que dão origem ao VinumMundi

Um vinho único 11/02/2017 | 06h30 Atualizada em

Vinhedo no Mundo é a terceira coleção de videiras do mundo, com aproximadamente 400 variedades de mais de 30 países

Um autorretrato de Anastácio Dietrich Orlikowski ilustra o rótulo da safra 2016 de um vinho único elaborado pela Dal Pizzol Vinhos Finos. Conhecido no meio artístico como Mestre das Aquarelas, Orlikowski, morto aos 92 anos, em 22 de janeiro, em Bento Gonçalves, desenhou a si próprio degustando a bebida que, mais do que simples produto agroalimentar, é um símbolo cultural. Nada mais adequado, em se tratando de um vinho como o VinumMundi, resultado de um projeto da vinícola localizada no distrito bento-gonçalvense de Faria Lemos que encanta a todos que o conhecem. Trata-se do Vinhedo do Mundo, terceira maior coleção de videiras do mundo, com aproximadamente 400 variedades de mais de 30 países.

— O vinho tem uma simbiose com o comportamento humano. Não há vinho sem que tenha a figura humana. O vinho faz parte da história do homem. O homem do vinho coleciona garrafas, rótulos, rolhas, saca-rolhas e, inclusive, videiras. Aqui temos uma coleção que evidencia a grandiosidade e diversidade que é essa espécie botânica — afirma Rinaldo Dal Pizzol, presidente do Instituto R. Dal Pizzol.



Desde 2012, a colheita simbólica no pequeno espaço de 0,7 hectare é aguardada com expectativa. De chapéu de palha, avental e tesoura, cada convidado retira de um a dois cachos das videiras cuja fruta já está no ponto para ser colhida. No último sábado, dia 4, foram 50, número que deve aumentar até o fim da safra tendo em vista que algumas variedades amadurecem mais tardiamente.

— Tem aqui uma coleção muito significativa da região do Cáucaso, de onde teria sido originada a videira. Estamos falando da Geórgia e de países próximos, como Romênia, Bulgária, Albânia, Hungria e países que até pouco tempo estavam um pouco preservados porque faziam parte da antiga União Soviética. Agora todo mundo está curioso para ver que variedades são essas — salienta Dal Pizzol.

Além das populares Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Pinot Noir e Tannat, o visitante pode ver de perto variedades menos conhecidas, como a georgiana Chuscia Sciavi, a japonesa Kyoho Hayakawa, a húngara Kiralyleanyka e a Prokupac, da antiga Iugoslávia, para citar apenas alguns exemplos.

Vinho único

Depois de colhidas, as uvas serão vinificadas e darão origem ao VinumMundi, que na safra 2016 foi elaborado com 46 diferentes variedades. Na edição anterior foram 170, máximo já obtido até agora.

— A prática do assemblage, do corte, da mistura de uvas ou vinhos existe há muito tempo. Ela sempre traz um desafio, que é pegar quatro, cinco, seis, ou o número de variedades que você pretende incluir no corte, e trabalhar num vinho para que ele seja um vinho top. Esse caso (do VinumMundi) é um pouco diferente porque utilizamos todas as variedades que tiveram produção no vinhedo. Você está trabalhando para produzir um vinho ícone? Não. Estamos fazendo um vinho único — explica o enólogo Dirceu Scottá.

A cada safra são elaboradas aproximadamente 500 garrafas de 500ml cada. Elas não são comercializadas, apenas utilizadas pela vinícola em ocasiões especiais.

"Vino sotto terra"

85 garrafas de vinho foram guardadas debaixo da terra Foto: Gilmar Gomes / divulgação

Após o ritual da Colheita Simbólica no Vinhedo do Mundo, 85 garrafas de vinho foram guardadas debaixo da terra a uma profundidade de um metro, dentro de um barril de carvalho. O evento cultural e histórico resgata um hábito dos ancestrais da família Dal Pizzol. O avô Giovani Bastista, primogênito do imigrante Martino, costumava guardar algumas garrafas de vinho branco Peverela entre os meses de maio e junho e resgatá-las poucos dias antes do Natal.



Em 2022, serão retiradas cinco garrafas do VinumMundi 2012, que serão entregues ao atual governador do Estado, José Ivo Sartori, ao atual prefeito de Bento, Guilherme Pasin, e também ao governador e ao prefeito da gestão 2022. A quinta garrafa será sorteada entre os participantes da colheita daquele ano. A partir de 2022, a cada três anos serão retiradas algumas garrafas, a critério dos gestores da empresa.