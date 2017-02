Ciro Fabres: muito além da Estação Férrea

Opinião 15/02/2017 | 09h19 Atualizada em

Confesso que me incomoda essa concentração de esforços em torno da Estação Férrea. Está certo que é região de grande circulação de pessoas na cidade e precisa ser monitorada, com ações estratégicas planejadas, que barbaridades, crimes e até mortes têm de ser combatidos e prevenidos. Tudo certo. Mas, e o resto?



A região da Estação Férrea tornou-se praticamente o único polo de concentração noturna em Caxias do Sul, e isso é muito ruim. O "único" é que é o problema. Então, qualquer briga que estoura já é razão para forças-tarefas e audiências públicas na Câmara. Vale perguntar de novo: e o resto? Adolescentes são assassinados e isso nunca motivou nenhuma ação estratégica ou discurso na Câmara. Além do que, o restante da cidade movimenta-se praticamente nas sombras.



A Avenida Júlio, espaço nobre e que deveria ser vital, é uma tristeza e uma desolação em qualquer dia à noite. Passei por lá no sábado agora. Quadras e quadras com vitrinas inteiramente cerradas. Nenhum atrativo. Nenhum estímulo do poder público para imprimir outro perfil à região capaz de resgatar-lhe tudo aquilo que pode oferecer, de devolvê-la à cidade. O Centro se degrada, fenômeno urbano que costuma assolar médias e grandes cidades, mas não precisa nem deve ser assim. Há o que fazer. Deixar o Centro às moscas, como está, é uma política de insegurança pública.

Para ser exato, há um pequeno sinal de esperança. Outro incipiente polo se forma na região da Alfredo Chaves, a partir de alguns estabelecimentos, inclusive com a colocação de mesas na calçada. Por ali, surgiu até uma pizzaria bem transada na Júlio. É um pequeno mas importante sinal de vitalidade longe da Estação Férrea. Tomara dali se esparramem outras possibilidades de convivência. No entanto, a cidade deveria produzir outros focos de pulsação. Respeito muito as prioridades estabelecidas pelo atual governo — saúde, segurança, educação. Mas estimular outro jeito de ser cidade não custa quase nada. Pode e deve ser providência simultânea.



Vale para o lazer. A Plácido de Castro foi tentada na administração passada, mas não é ideal como rua do lazer. Mas agora até ela se perdeu. A Perimetral Norte, que um dia já foi ciclofaixa, permite imensas possibilidades, mas a ideia foi abandonada. Pode oferecer uma pista aos domingos para as pessoas, as bicicletas, as caminhadas, as corridas, a convivência, os animais de estimação. E acrescente-se o simbolismo de os pedestres, um dia na semana, conquistarem um espaço aos veículos.



Caxias precisa abrir-se para a humanização e o convívio. Está longe disso. Que a administração que começa seja sensível a essa necessidade.