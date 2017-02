Ciranda do Pensamento discute o declínio do patriarcado, nesta quarta

Debate 15/02/2017 | 09h00 Atualizada em

Não há consenso sobre as causas do fenômeno, nem sobre se ele é bom ou ruim, mas de uma coisa não há dúvidas: a autoridade paterna vem sofrendo um declínio considerável. Com isso, entram em remissão também diversos outros conceitos, como o de culpa e o de respeito às figuras de autoridade em geral. Tal tema, ao mesmo tempo complexo e presente no dia a dia, pautará os debates do segundo encontro do ano do projeto Ciranda do Pensamento, que ocorre hoje, às 19h30min, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias.



Aberto ao público, o encontro terá como painelistas o psiquiatra Caetano Fenner Oliveira (integrante praticamente fixo do Ciranda), o psicólogo Dornelis Benato e o padre Jocimar Romio. Os três já participaram, em janeiro, da edição anterior do projeto, quando, ao debaterem autoridade e ditadura, surgiram indagações do público sobre a questão do patriarcado e as relações de poder. Oliveira explica que seu grupo de estudos sobre as faces e os vieses da autoridade acabou encontrando esse fenômeno, com o qual outros pensadores e grupos também se defrontaram e tentaram entender cada um à sua maneira.



— Como nosso grupo é heterogêneo e comporta vértices complementares, surge muito debate, aquele tipo de dialética para construir uma ideia que se aproxime da verdade, já que ninguém é dono da verdade. E nesse sentido, não sabemos se é ruim ou bom, mas tal declínio da autoridade paterna inquestionável, o assim denominado patriarcado, gerou efeitos e consequências que estamos tentando entender e conectar com outros fenômenos contemporâneos, como o aumento da dependência química, desrespeito generalizado por figuras de saber como professores ou eruditos, etc — explica o psiquiatra.



Ele salienta que a concomitância dos fenômenos deixa uma dúvida: foi a culpa ou foi a autoridade que diminuiu primeiro?



— Sente-se menos culpa hoje em dia, mas isso não é necessariamente um sinal positivo. Como apontou o Sigmund Freud no clássico Totem e Tabu (1913), a culpa que não seja destrutiva e violenta, um tipo de culpa tolerável e construtiva, auxilia na coesão social, num temor de retaliação do sistema e não de uma figura autocrática e totêmica — avalia Oliveira.



O psiquiatra acrescenta que a falta de qualquer culpa ou remorso aproxima o sujeito de um funcionamento selvagem, até mesmo de um sociopata despreocupado com as normas sociais. Entretanto, destaca, para existirmos em sociedade precisamos de uma lista de normas justas e humanas, não de um rol de proibições sem sentido e sem debate, um tipo de decreto ditatorial.



Agende-se

O que: Ciranda do Pensamento, com os painelistas Caetano Fenner Oliveira, Dornelis Benato e Jocimar Romio

Quando: hoje, às 19h30min

Onde: na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312), em Caxias

Quanto: entrada franca