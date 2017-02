CineKids e Matinê às 3 têm sessões gratuitas no Ordovás, em Caxias

Cinema 07/02/2017 | 10h11 Atualizada em

As sessões regulares da Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul, só devem voltar em março. Até lá, porém, o espaço abriga duas já tradicionais programações, ambas à tarde e gratuitas: o CineKids e o Matiné às 3.



Leia também:

Natalia Borges Polesso: desculpem o pessimismo, mas

3por4: Após sucesso no Super Bowl, Lady Gaga está confirmada no Rock in Rio 2017

3por4: Drags de Caxias do Sul participam de reality



O CineKids, com foco na criançada, tem sessões até 1º de março, toda terça e quarta-feiras, às 14h. Nesta edição, foram selecionados filmes que têm em comum a temática dos bichinhos de estimação, passando por clássicos como 101 Dálmatas (1961), a atração desta terça, a produções mais recentes, como Pets — A Vida Secreta dos Bichos (2016), que esteve em cartaz recentemente no circuito comercial.



Nas quintas, é dia do projeto Matinê às 3, com filmes de temáticas diversas, exibidos preferencialmente em português. A ideia, explica a responsável pela Unidade de Cinema e Vídeo, Marcelle Monteiro, é que as produções sejam acessíveis para todos os públicos, incluindo pessoas mais velhas. Nesta semana, o longa escolhido é Ponte dos Espiões (2015).



Quanto à programação regular do Ordovás, Marcelle explica que ainda está esperando uma definição da Secretaria da Cultura, mas a expectativa é de que ela seja retomada mês que vem. Por enquanto, não estão definidos os filmes que entrarão na grade.



Agende-se

O que: CineKids

Quando: terças e quartas, às 14h

Onde: na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312), em Caxias do Sul

Os filmes:

Nesta terça, dia 7/2: 101 Dálmatas (1961)

Quarta, 8/2: Aristogatas (1970)

Dia 14/2: Lilo & Stich (2002)

Dia 15/2: Frankenweenie (2012)

Dia 21/2: Bolt - Supercão (2008)

Dia 22/2: Pets - A Vida Secreta dos Bichos (2016)

Dia 1º/3: Snoopy & Charlie Brown - o filme (2015)



O que: Matinê às 3

Quando: quintas, às 15h

Onde: na Sala de Cinema Ulysses Geremia

Os filmes:

Dia 9/2: Ponte dos Espiões (2015)

Dia 16/2: Cidades de Papel (2015)

Dia 23/2: Perdido em Marte (2015)