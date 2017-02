Chimarruts substitui Papas da Língua em show nesta quinta-feira, em Bento Gonçalves

Música 09/02/2017 | 10h25 Atualizada em

A banda Chimarruts substitui o Papas da Língua no show da noite desta quinta-feira em Bento Gonçalves, no projeto Acústicos RS. A mudança das apresentações se deu por um contratempo de um dos músicos do quarteto porto-alegrense. A atração sobe ao palco às 21h30min, no Clube Susfa (Rua Garibaldi, 559 - bairro São Francisco).

Antes do Chimarruts, quem se apresenta, às 20h, é o músico de Três Coroas Jef, vencedor do programa Breakout Brasil, um reality show do Canal Sony.



Os ingressos, que são gratuitos, continuam sendo distribuídos nesta quinta-feira, das 12h até as 20h, com direito a duas entradas por pessoa.