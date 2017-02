Casal caxiense vai até o Planeta Atlântida de bicicleta

Festival 03/02/2017 | 10h43 Atualizada em

Maratona é uma palavra bem comum no universo dos festivais de música, seja para falar das inúmeras atrações que desfilam pelos palcos, seja para falar do esforço do público para acompanhar o máximo que conseguir das apresentações. Mas um casal de Caxias está estendendo o sentido da palavra um pouquinho mais. A maratona da produtora executiva Adriana Simone de Castilhos Susin, 46 anos, e do consultor de RH Adriano Antonio Susin, 38, começou às 5h de quinta, quando eles saíram de Caxias rumo ao litoral. Eles vão até o Planeta Atlântida, que começa nesta sexta, de bicicleta.



Leia mais:

"A música ajuda a passar uma mensagem de empoderamento", diz Anitta, que faz show no Planeta Atlântida

Conheça todas as facetas de Jason Mraz, estrela internacional do Planeta Atlântida

3por4: Foto de Beyoncé grávida é a mais curtida do Instagram

Peça "DentroFora" será encenada sábado em Bento Gonçalves



Haja fôlego para tal maratona, já que o casal vai pedalar cerca de 220 quilômetros. A chegada deles deve rolar nesta sexta, um pouco antes do festival começar. Eles ainda não sabem se vão conseguir entrar na festa, mas gostariam muito de ver sua atração preferida.



— O Capital Inicial — escolhe Adriana, ganhando o apoio do marido.



Para o casal, mais do que a chance de conferir várias atrações musicais variadas, o Planeta Atlântida transforma-se em desafio de resistência física e em possibilidade de passar uma mensagem positiva à garotada que frequenta o festival.



— Queremos chamar a atenção incentivando o uso de um transporte sustentável e ainda benéfico à saúde — aponta Adriano.



Sobre benefícios à saúde, o ciclista fala com propriedade: em cinco anos, o esporte possibilitou que ele perdesse 35 quilos.



— Atribuo essa mudança 100% à bicicleta — diz ele.



Adriana já foi para o Planeta Atlântida pedalando outras duas vezes, na companhia de um grupo de amigos. Este ano, a viagem será ainda mais especial com a presença do marido.



— O amor pela bicicleta só fortalece nossa relação — justifica ela, que foi atleta profissional de ciclismo durante a década de 1990.



Os dois planejam um trajeto tranquilo, com paradas estratégicas para fazer um lanche e dar uma relaxada. A previsão deles era chegar à praia de Bom Jesus (Arroio do Sul) por volta das 20h de ontem. A saída hoje será por volta das 8h, com chegada ao Planeta ao meio-dia. Energia eles têm de sobra para enfrentar o que vem a seguir: a maratona de música.



Atrações: Um dos principais nomes no primeiro dia de Planeta Atlântida é Jason Mraz. Em sua quinta passagem pelo Brasil, o norte-americano e sua banda sobem ao palco da Sede Campestre da Saba hoje para enfileirar hits de seus mais de 15 aos de carreira, como The Remedy (I Won't Worry) , Make It Mine e, claro, I'm Yours. A 22ª edição do Planeta Atlântida será realizada hoje e amanhã na Saba, em Atlântida. O festival é uma realização de Grupo RBS e DC Set Promoções, com patrocínio de Renner, Schin, Agipag e Coca-Cola.



PROGRAME-SE:



PALCO PLANETA



Sexta-feira – 3/2



Neto Fagundes (Hino do Rio Grande do Sul) – 19h20min

Tiago Iorc – 19h30min

Armandinho – 21h

O Rappa – 22h30min

Jason Mraz – 0h

Wesley Safadão – 1h50min

Alok – 3h20min

Sábado – 4/2

Projota – 19h30min

Natiruts – 21h

Sorriso Maroto – 22h30min

Anitta – 0h

Capital Inicial – 1h30min

Jeremih ft Ludmilla – 3h

PALCO ATLÂNTIDA

Sexta-feira – 3/2

Maneva – 18h

Chimarruts – 19h20min

Haikaiss – 20h40min

Gabriel O Pensador & Karol Conka – 22h

Ultramen – 23h30min

Emicida – 1h

Onze 20 – 2h30min

Sábado – 4/2

NEC – 18h

Ego Kill Talent – 19h20min

Dead Fish – 20h40min

Braza – 22h

CPM 22 – 23h30min

Marcelo D2 & Sain – 1h

Tropkillaz + MC Bin Laden – 2h30min

PALCO COMPLEX (CAMAROTE)

Sexta-feira – 3/2

DJ Daniel Lacet – 20h

Samba & Amor – 22h10min

Fellas All Star – 23h40min

Gabriel O Pensador – 1h10min

Pic Schimitz – 2h20min

Sábado – 4/2

DJ Johnny 420 – 20h

Gelpi – 22h10min

Showdi + MC Jean Paul – 23h40min

João Brasil + Comunidade na Pista – 1h10min

DJ Marlboro – 2h20min

PLANETA ATLÂNTIDA 2017

Dias 3 e 4 de fevereiro.

Saba (Avenida Interbalneários, 413), centro de Atlântida.

Classificação etária: 14 anos.

Ingressos: entre R$ 200 e R$ 610 (em segundo lote).

Não há cobrança de taxas.

Na compra via site, são aceitos pagamentos com cartões de crédito (Visa, Master, Amex e Diners) em até três vezes.

INGRESSOS

:: Setores Arena e Camarote estão no terceiro lote. Meia-entrada estão esgotadas. Bilhetes para a Arena custam R$ 220 (individual) e R$ 320 (passaporte). Camarote são vendidos por R$ 410 (por dia) e R$ R$ 640 (passaporte). Sócios do Clube do Assinante ZH pagam, no setor Arena, R$ 200 (individual) e R$ 295 (passaporte), e no Camarote, R$ 380 (individual) e R$ 605 (passaporte).

As entradas podem ser adquiridas pelo site planetaatlantida2017.com.br, pelo aplicativo Agipag e na bilheteria da Saba.