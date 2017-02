Música 03/02/2017 | 07h30 Atualizada em

Fran Duarte é atração no Mississippi, nesta sexta

Fran Duarte é atração no Mississippi, nesta sexta

As cantoras Fran Duarte e Tita Sachet dividem o palco nesta sexta-feira, a partir das 22h, com o show Blues Brazooka, no Mississippi Delta Blues Bar (Coronel Flores, 810), em Caxias.

A casa abre às 18h. A entrada custa R$ 20. Mais informações pelo telefone (54) 3028.6149.