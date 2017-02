Conversa 14/02/2017 | 07h00 Atualizada em

A Tapiocaria Caxias (Ambrósio Colombo, 214) promove na próxima quinta-feira, às 19h30min, a primeira edição de 2017 do Bate-papo Harmonizado. O encontro contará com a presença do chef e sommelier Daniel Corrêa dos Santos, que irá apresentar dicas de vinhos para o verão.

A entrada é franca, mas o evento tem vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail aline@divinainformacao.com.br.