Banda Papas da Língua e músico Jef se apresentam na quinta, em Bento Gonçalves

Música 06/02/2017 | 07h15 Atualizada em

A banda de reggae Papas da Língua (foto) e o músico Jef farão show na quinta-feira, às 20h, na Susfa (Rua Garibaldi, 559), em Bento Gonçalves. As apresentações fazem parte da programação do Projeto Acústicos RS.

Confira as últimas notícias do Pioneiro

O repertório do show contará com os principais sucessos do grupo, como Eu Sei e Lua Cheia. Jef e banda, por sua vez, trazem canções como Pra Depois e Quando Você Voltar. A entrada é franca, e os ingressos serão distribuídos no local, no dia anterior ao show, das 12h às 19h, e no dia, das 12h às 20h, com direito a duas entradas por pessoa.